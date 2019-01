Hannover

Sie führt die hannoversche Tradition fort: Carlotta Truman (19) startet beim deutschen Vorentscheid zum Eurovision Song Contest, dem größten Musikwettbewerb Europas. Das gab der NDR am Dienstag gestern bekannt.

Die Garbsenerin wird mit der Rheinland-Pfälzerin Laurita als Duo „Sisters“ auftreten. Am 22. Februar werden die beiden in Berlin bei „Unser Song für Israel“ gegen sieben Konkurrenten singen.

Carlotta hatte bereits im Alter von zwölf Jahren den Deutschen Rock-und-Pop-Preis in fünf Kategorien gewonnen, darunter als beste Solosängerin. Sie stand 2014 im Finale des Vox-Castings „ The Voice Kids“ und sang mit Komponist und Produzent Alex Christensen (51) und dem Berlin Orchestra live am Brandenburger Tor in der ZDF-Show „Willkommen 2018“.

Vergangenes Jahr hatte der hannoversche Starter Ryk den dritten Platz beim Vorentscheid belegt. Und Geschichte schrieb natürlich Lena Meyer-Landrut (27), die 2010 nicht nur den Vorentscheid „Unser Lied für Oslo“, sondern auch den Eurovision Song Contest gewann. In der Folge war Lena-Fan Carlotta als Lena-Double aufgetreten. Ein Omen?

Von NP