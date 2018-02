NEUSTART: Sandra Stötzer in Aktion im ersten Glücksmoment – nach dem Brand will Sie Ihr Café an neuer Stelle aufmachen.© Rainer Dröse

Gastronomie

Hannover: Café Glücksmoment kommt wieder

Das Café Glücksmoment in Hannovers Altstadt war bei vielen Menschen beliebt – doch seit einem dreiviertel Jahr war es nach einem Unglücksfall geschlossen. Jetzt steht das Café vor seiner Wiederkehr – allerdings in anderer Form, mit anderem Konzept und an anderer Stelle.