CDU will rasches Diszi-Ende

Affäre im Rathaus

Mehr Sachlichkeit wünscht sich CDU-Fraktionschef Jens Seidel im Hickhack um Kulturdezernenten Harald Härke. Er mahnt, bis zum Ende des Disziplinarverfahrens gelte die Unschuldsvermutung.

Hannover. Am Donnerstag kocht noch mal alles hoch. Im Landtag (mündliche Anfrage der Grünen) und im Rat (zwei der drei aktuellen Stunden) geht es um den Fall Harald Härke. Die CDU-Fraktion appelliert an die Stadt, das Disziplinarverfahren gegen den Kulturdezernenten zügig abzuschließen. Bis zum Ende der Ermittlungen, so Vorsitzender Jens Seidel, gelte die Unschuldsvermutung.

„Ich habe nach der Akteneinsicht vom Montag keinen Zweifel daran, dass dieses Verfahren von den Mitarbeitern des Rechtsamtes ordnungsgemäß und unter Wahrung der gebotenen Objektivität durchgeführt wird“, betont Seidel. Das Disziplinarverfahren läuft, weil Härke versucht haben soll, seiner Lebensgefährtin einen besser bezahlten Posten im Kulturbüro zu vermitteln.

„Sollte der Ermittlungsbericht zu dem Ergebnis kommen, dass die Vorwürfe zutreffen und entsprechende Empfehlungen für eine Disziplinarstrafe enthalten, werden wir den Sachverhalt bewerten; vorher jedoch nicht“, bringt Seidel Sachlichkeit in die seit Wochen geführte Debatte. Die hatte gerade an Schärfe gewonnen, weil die Verwaltung (anders als Härke es darstellt) behauptet, der Dezernent habe das Stellenbesetzungsverfahren nie gestoppt, sondern „vorangetrieben“.

Laut Stadt-Sprecherin Konstanze Kalmus bedeutet diese Bewertung nicht, dass man Härke einer Lüge bezichtigt („’Lüge’ ist eine Interpretation aus dem Sachverhalt“). Tatsache aber ist (und das belegen nach NP-Informationen die Ermittlungsakten), dass der Dezernent die „klare Anweisung“ gegeben hatte, das Stellenbesetzungsverfahren zugunsten seiner Lebensgefährtin zu stoppen.

Von Vera König