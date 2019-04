Hannover

Mehr als einmal um die Erde – so weit ist Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther in den ersten acht Monaten nach Amtsantritt rechnerisch im Dienstwagen unterwegs gewesen. Auf dem Weg von Wien, wo er als Bundesratspräsident auf der Konferenz der Parlamentspräsidenten sprach, hat er einen Zwischenstopp in Hannover eingelegt. Er wollte Tilman Kuban unterstützen, den CDU-Kandidaten für die Europawahl. Der 31-Jährige revanchierte sich mit einem abendlichen Auftritt in Stuhr ( Landkreis Diepholz). Da brauchte der CDU-Bewerber fürs Bürgermeisteramt prominente Hilfe.

Vor zwei Monaten noch ein relativ Unbekannter – heute ein Shootingstar. Tilman Kuban wohnt in Barsinghausen, arbeitet in Hannover (bei den Unternehmerverbänden Niedersachsen), kennt sich dank 172 Wahlkampfauftritten inzwischen bestens aus im Land und weiß genau, an wen er sich in Berlin wenden muss. Als frisch gewählter Bundesvorsitzender der Jungen Union gilt er vielen als Hoffnungsträger. So wie Daniel Günther.

Kaum Zeit für Freundin und Fußball

Ganz so viele Kilometer wie sein Unterstützer hat Kuban nicht zurückgelegt, seit er im Mai in den Wahlkampfmodus schaltete. Aber anstrengend sei es schon, räumt er ein – und hat sich deshalb für zwei Monate von der Arbeit freistellen lassen. Kaum Zeit für die Freundin, noch weniger für den Fußballplatz des TSV Kirchdorf, wo er einst aktiver Spieler, dann Jugendtrainer und später Schiedsrichter war.

Start fiel ruppig aus

Manchmal geht es auf dem Grün ruppig zu – und so ist auch Kubans Start in die Bundespolitik gelaufen. In seiner Bewerbungsrede fiel er auf mit dem Satz: „Wenn die Verteidigungsministerin mehr Kinder als Flugzeuge hat, ist das nicht die Ausrüstung, die wir wollen.“ Kurz darauf griff er in einem Interview eine Wortwahl der Nazis auf und sprach von Gleichschaltung: „In den letzten Jahren haben sich viele in der CDU nicht mehr wohlgefühlt, weil wir bei unserer Ausrichtung eine Gleichschaltung erlebt haben.“

Im ersten Fall habe Ministerin Ursula von der Leyen mit ihm geredet und geschmunzelt, sagt er. Im zweiten hat er einen Fehler eingeräumt. Abgehakt damit der Lapsus für die Partei, die froh ist über ihren jungen Hoffnungsträger. Er hat Platz 4 auf der Landesliste und dürfte ziemlich sicher den Weg nach Brüssel schaffen. Diplomatischer zu sein, lernt er dann im Parlament.

Von Vera König