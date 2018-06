Hannover

In der vertraulichen Sitzung des Verwaltungsausschusses am Donnerstag müsse der OB erklären, was er über die rechtswidrigen Gehaltszulagen an seinen eigenen Büroleiter Frank Herbert wusste.

Ohne öffentliche Erklärung zu den Vorgängen um den Mann, der auch Chefjurist im Rathaus ist, werde die CDU Akteneinsicht und nötigenfalls sogar das Verfahren zur Abwahl des Oberbürgermeisters beanzragen, so Emmelmann zur NP. Und weiter: „Hat der Oberbürgermeister von den Vorgängen gewusst und uns sowie die Öffentlichkeit belogen, dann steht er mit in der direkten Verantwortung und ist als Verwaltungschef nicht mehr tragbar. Hat er nichts gewusst, dann stellt sich ohnehin einmal mehr die Frage nach seiner Eignung für das Amt, das er bekleidet.“

Gegen Herbert läuft bei der Staatsanwaltschaft Hannover ein Ermittlungsverfahren wegen der seit 2015 erhaltenen pauschale Überstundenvergütung von gut 1300 Euro pro Monat. Auch gegen den damaligen Personaldezernenten der Stadt Harald Härke wird ermittelt - nach Anzeige durch die Stadt.

Von der Stadt hieß es: „ Der Oberbürgermeister trifft die Vorbereitungen für ein Disziplinarverfahren gegen Dr.Herbert.“ Die Dienstgeschäfte als Büroleiter und Chefjurist führe er nicht, weil ihm Schostok zu Wochen Urlaub geraten hatte.

Von Vera König