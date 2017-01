Wer wird CDU-Bundestagskandidat im Walkreis Hannover-Nord? Maximilian Oppelt (links) oder Wilfried Lorenz? Foto: König

Wahlen

CDU entscheidet über Landtags- und Bundestagskandidaten

Fünf Urwahlen gleichzeitig - Hannovers CDU ist am Sonnabendmorgen mit einem Marathonprogramm in die Entscheidung über Ihre Landtags- und Bundeskandidaten gestartet.

Der erst 29-jährige Rechtsanwalt Felix Blaschzyk wird, so die Entscheidung der Christdemokraten der Herausforderer von MP Stephan Weil sein.