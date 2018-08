Damit es auf Autobahn 2 nicht mehr so viele Unfälle gibt, hat die Polizei ihre Kontrollen in der vergangenen Woche in Hannover fortgesetzt und erneut Hunderte Verkehrssünder ertappt. Die Hauptunfallursachen zu hohe Geschwindigkeit, zu geringer Abstand und verbotenes Überholen standen im Fokus.