Hannover

Es war der 4. November 2008 kurz nach 20.30 Uhr. Ein Reisebus der Firma Mommeyer war an jenem Dienstagabend mit einer Gruppe Rentner, viele kamen aus Misburg, auf dem Rückweg von einer Kaffeefahrt im Münsterland. „Die Tour war fast beendet. Warum musste auf den letzten Kilometern noch so etwas Grauenvolles passieren?“, fragt sich Mommeyer-Chef Oliver Prehn (50) auch noch zehn Jahre später.

Ursache: Kabelbrand unter der Bordtoilette

Er sitzt in seinem Wohnzimmer in Empelde, zieht an einer Zigarette. Als der moderne Reisebus der Marke Mercedes Benz auf der A 2 bei Garbsen fuhr, passierte das bis dahin Unvorstellbare: Das Fahrzeug ging in Sekundenschnelle in Flammen auf. Später belegten Gutachten, dass das explosionsartige Feuer durch einen Kabelbrand unterhalb der Bordtoilette entstand.

Strafverfahren eingestellt

Die Staatsanwaltschaft Hannover stellte das Strafverfahren wegen fahrlässiger Tötung ein. Schuld, so befand man, war niemand. Dabei starben 20 Menschen, verbrannten bis zur Unkenntlichkeit in dem Fahrzeug. Das jüngste Opfer war erst 13 Jahre alt. Nur 13 Menschen, darunter Busfahrer Andreas R., überlebten das Inferno – viele mit schweren Brandverletzungen. R. hatte noch versucht, die Tragödie zu verhindern, in dem er den Bus auf den Standstreifen lenkte – vergeblich.

Ein Kurzschluss in einem Kabelbaum löste vor zehn Jahren die Tragödie in einem Reisebus der Firma Mommeyer aus. 20 Menschen starben. Nach Auskunft der Bundesanstalt für Materialforschung- und -prüfung (BAM) entstehen hingegen die meisten Brände im Motorraum. Ursache sind dabei laut Dekra-Unfallforschung zum größten Teil Undichtigkeiten in der Kraftstoff- und Öl-Versorgung. Demnach lassen sich schon im Vorfeld durch die Überprüfung von Rissen und Scheuerstellen mögliche Gefahrenquellen ausschalten. Eine regelmäßige Wartung kann tatsächlich Leben retten. Seit der Tragödie am 4. November 2008 gab es Änderungen bei der Sicherheit in Reisebussen. So sind Rauchmelder im Motorraum spätestens seit dem 1. Januar 2011 bei allen großen europäischen Herstellern Standard. Für weitere Regelungen wäre laut BAM der Gesetzgeber gefragt. Die Bundesanstalt, die von 2009 bis 2014 mehrere große Forschungsprojekte zum Thema Brandsicherheit von Bussen initiiert hatte, empfiehlt zum Beispiel, die Sicherheitsstandards von Bussen an die der Bahn anzupassen. Für Busse gelten noch Standards aus den 1960er Jahren. Die Materialien in Bussen und Bahnen haben sich in den letzten Jahrzehnten stark geändert: Es werden leichtere Materialien verbaut, die gleichzeitig auch schneller entflammbar sind. Darauf hat die Bahn reagiert und die Sicherheitsstandards, gerade was die Fahrgastsitze betrifft, angepasst. In Bussen ist darauf bislang nicht reagiert worden.

Es kam zum größten deutschen Busunglück der vergangenen Jahrzehnte.Ulf Kreinacker (48), der heute Garbsens Stadtbrandmeister ist, war mit seinen Kollegen als Erster am Einsatzort. „Schon bei unserer Anfahrt haben wir von Weitem eine große Rauchsäule gesehen. Da war uns klar, dass das kein einfacher Motorbrand ist“, erinnert sich der Helfer.

Es gab keine Rettung mehr

Was er jedoch auf der A 2 erlebte, überstieg auch seine Vorstellungen. Kreinacker: „Der Bus brannte lichterloh. So etwas hatte ich noch nie gesehen.“ Noch immer erinnert er sich an seine Gedanken bei diesem Anblick: „Hoffentlich haben wir keine Toten. Das war wirklich meine größte Hoffnung.“ Ein erster schneller Wortwechsel mit dem Busfahrer zerstörte diesen Wunsch: „Ich fragte ihn, ob da noch Leute drin seien. Er schaute mich mit einem leeren Blick an und sagte nur ’„Doch, 20!’“ Da sei ihm, dem Feuerwehrmann, klar gewesen, dass es keine Rettung mehr gebe. „Uns blieb nur noch, die Flammen zu löschen und uns um die Überlebenden zu kümmern“, sagt Kreinacker.

Bilder blieben lange im Kopf

Die Bilder von damals blieben lange in seinem Kopf, heute kommen sie nur gelegentlich wieder hoch. „Verbrannte Menschen, die noch wie angeschnallt in ihren Sitzen saßen. Andere lagen übereinandergestapelt im Gang. Das war ein furchtbarer Anblick, den vergesse ich nicht.“ Krank habe ihn der Einsatz auf der A 2 nicht gemacht, anders sah es bei drei Kameraden aus: „Sie hatten danach massive Probleme, konnten nicht schlafen, litten unter den Eindrücken. Sie alle haben eine Therapie gemacht, heute geht es ihnen besser.“

Bus drei Wochen vorher noch in Werkstatt

Mommeyer-Chef Oliver Prehn nennt die Bus-Tragödie einen „Albtraum, aus dem man nicht mehr aufwacht“. „Wir haben uns Vorwürfe gemacht, uns immer und immer wieder gefragt, warum es gerade uns passiert ist. Es lebt sich nicht leicht, wenn man weiß, dass 20 Menschen tot sind, die bei uns einfach einen schönen Ausflug gebucht hatten“, sagt der 50-Jährige. Eine Antwort hat er bis heute nicht gefunden. Dafür ist für Prehn die Schuldfrage eindeutig geklärt: „Ich gebe Mercedes Benz die Schuld an dem Drama. Das haben auch Gutachten belegt. Doch bis heute haben die sich nicht bei uns gemeldet. Dabei war der Bus noch drei Wochen vor dem Unglück bei denen in der Werkstatt, weil das Fahrzeug verschmort gerochen hatte. Die haben an dem Kabelstrang rumgewerkelt.“

Existenz nach Unglück verloren

Nach Angaben des Busunternehmers hat es in 84 Bussen dieser Mercedes-Benz-Reihe in der Vergangenheit gebrannt. Prehn: „Aber es wurde nie öffentlich, weil es nur bei uns zur Tragödie kam.“ Geld, um gegen den Konzern vor Gericht zu ziehen, hat die Firma Mommeyer längst nicht mehr. „Nicht nur unser Bus ist damals auf der A 2 in Flammen aufgegangen. Auch unsere ganze Existenz. Meine Eltern und ich haben alles verloren. Bis heute haben wir uns nicht davon erholt.“

Unternehmer will wiederkommen

Es folgte die Insolvenz, ein Neustart. Auch Prehn, der Unternehmersohn, wagte eigene Schritte im Busgeschäft. Seit einiger Zeit ist auch er insolvent. Und blickt doch optimistisch nach vorne: „Wir werden wieder kommen. Das habe ich meinem Opa, der unsere Firma gegründet hat, versprochen. Ich darf es nicht zulassen, dass unser Name ausschließlich mit dieser Tragödie verbunden wird.“

Von Britta Lüers