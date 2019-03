HANNOVER

Ein technischer Defekt an einer Mehrfachsteckdose ist die Ursache für das Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Großburgwedel, bei dem am Sonntag ein 67 Jahre alter Mann ums Leben kam. Zudem wurden acht weitere Bewohner verletzt, darunter vier Kinder.

Brand bricht im Arbeitszimmer aus. Ehefrau rettet sich

Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatte sich ersten Ermittlungen zufolge der 67-Jährige gegen 10.10 Uhr in seinem Arbeitszimmer aufgehalten, als das Feuer dort ausbrach. Die Flammen breiteten sich dann schnell im Zimmer aus und griffen auch auf den Flur über. Die 67-jährige Ehefrau konnte sich durch das Treppenhaus in Sicherheit bringen, so die Polizei weiter. Sie erlitt jedoch eine Rauchgasvergiftung und wurde stationär in einer Klinik aufgenommen.

Ihr Ehemann dagegen konnte die Wohnung nicht mehr selbstständig verlassen. Rettungskräfte fanden ihn später auf dem Balkon liegend. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen verstarb der Mann noch am Einsatzort. Acht weitere Hausbewohner zwischen zwei und 73 Jahren wurden durch Rauchgas leicht verletzt, sie kamen zur ambulanten Behandlung in Krankenhäuser. Die Brandermittler der Kriminalpolizei schätzen den entstandenen Schaden auf rund 200 000 Euro.

Fünfköpfige Familie flüchtet auf den Balkon

Bei dem Einsatz am Sonntag waren 80 Rettungskräfte im Einsatz, darunter auch die Drehleiter aus Langenhagen, über die einige Hausbewohner in Sicherheit gebracht wurden. Das Feuer war zunächst in der Wohnung der ersten Etage ausgebrochen und hatte sich auf die darüber liegende Wohnung ausgebreitet. Eine dort lebende fünfköpfige Familie hatte sich auf den Balkon gerettet, wo sie dann von der Feuerwehr in Sicherheit gebracht wurde.

Von Andreas Voigt