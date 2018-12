BURGDORF

Drei leicht verletzte Polizisten und Ermittlungsverfahren wegen Erschleichen von Leistungen und Widerstand gegen Polizeibeamte sind die Bilanz eines Einsatzes am Bahnhof Burgdorf am Sonnabendmorgen gegen 7.40 Uhr. Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, war ein 25-Jähriger in der S-Bahn von Hannover nach Burgdorf ohne Fahrschein angetroffen worden. Gegenüber den Kontrolleuren habe sich der Mann dann derart aggressiv gezeigt, dass die Polizei anrücken musste und ihn im Bahnhof Burgdorf empfing.

Doch auch gegenüber den zwei weiblichen Beamten (24, 26) und einem männlichen Kollegen (47) war der Mann sehr aggressiv, bei der körperlichen Auseinandersetzung zogen sich die Polizisten am Ende Prellungen im Gesicht zu. Alle drei konnten ihren Dienst aber fortsetzen. Der alkoholisierte 25-Jährige wurde für kurze Zeit in Gewahrsam genommen und dann entlassen, so die Polizei Burgdorf weiter.

Von Andreas Voigt