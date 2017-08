Bunte Bulli-Parade nach Hannover

Volkswagen

Eckhard Scholz trägt ausnahmsweise Blumenkranz. Die Krawatte hat der Chef von VW Nutzfahrzeuge (VWN) für die Bulli-Parade im Schrank gelassen. Rund 350 Transporter der ersten bis sechsten Generation sind am Sonntag im Konvoi von Wolfsburg nach Hannover gerollt – der Abschluss des viertägigen „Bulli Sommerfestivals“ im Wolfsburger Allerpark, das vor den Toren des VWN-Werks in Stöcken mit einer großen Party gekrönt wurde.

Hannover. Den Konvoi führte Scholz in seinem eigenen Bulli T1 (Baujahr 1965, 44 PS, kumulusweiß und seeblau) an, am Steuer saß seine Frau Cornelia. „Mein Mann war mit Winken beschäftigt“, sagte sie lachend. Die 90-minütige Fahrt von Wolfsburg nach Hannover im familieneigenen Samba-Bus habe sie sehr genossen: „Da merkt man noch, dass man Auto fährt.“ Scholz stellte fest: „Unsere Bullis sind mehr als nur Fortbewegungsmittel. Sie gehören zu einem schönen Lebensgefühl.“ Nur einer kam noch vor Scholz an: Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe persönlich sicherte den Konvoi in einem modernen Polizeibulli an der Spitze ab.

Hannovers Oberbürgermeister Stefan Schostock fuhr an zweiter Stelle hinter Scholz in einem schwarzen T2 ein, kurz dahinter rollten 96-Präsident Martin Kind und Stürmer-Legende Dieter Schatzschneider (lenkte den grünen 96-Bulli) auf das Gelände in Stöcken. VWN-Vize-Betriebsratschefin Bertina Murkovic steuerte einen goldfarbenen T2 nach Hannover. „So ein tolles Erlebnis“, schwärmte sie, „während der ganzen Fahrt standen Leute an den Straßen und haben uns begeistert zugewinkt. Ich bin total euphorisiert.“ Auch Schauspieler-Paar Fritz Karl („Inspektor Jury“) und Elena Uhlig nahm an dem Ausflug teil.

Bei der Einfahrt des Konvois in Stöcken säumten hunderte Besucher die Straße zum Gelände, klatschten und fotografierten. Insgesamt kamen zu der Bulli-Party bei VWN im Lauf des Tages rund 20 000 Besucher. Sie konnten die 350 Transporter aus 60 Jahren und 18 Ländern bewundern. Live-Musik gabs auch: Die Hannover-Band Marquess und Sängerin Jea und das DJ-Team Adaptiv beschallten das Gelände.

Das freute besonders den jugendlichen Besucher Dominik Horst (6). „Er liebt Bullis, und er liebt Marquess. Deshalb mussten wir kommen“, so seine Mutter Petra Horst (46). An neuen Bulli-Modellen schätzt der Zweitklässer die Größe: „Man kann super drin übernachten.“ Die alten Bullis gefallen ihm aber auch: „Die sehen total witzig aus und riechen gut – wie eine Räucherkerze.“

von Inken Hägermann