Der Bart ist echt. Natürlich. So wie Fritz Röttger überhaupt als Original gilt. In Burgdorf kennen ihn vor allem die Kinder als Weihnachtsmann, der in den Wochen vor dem Fest mit Glocke und Jutesack seine Runden macht. Nur ein kleiner Ausschnitt von Röttgers sozialem Engagement, für das der 75-Jährige am Freitag von Regionspräsident Hauke Jagau im Regionshaus das Bundesverdienstkreuz in Empfang nahm.

Als Röttger von der bevorstehenden Ehrung erfuhr, hatte er gerade eine schwere Herzoperation hinter sich. Im Februar war das. „Ob Ihr es glaubt oder nicht, ich sitze vorm PC und schaue mir einen Brief an und kann es überhaupt nicht fassen. Ich danke allen Freunden, die mir auf dem Weg dahin mitgeholfen und mir vertraut haben. Es ist die Anerkennung für mein Lebenswerk“, schrieb er im Netzwerk Facebook, nachdem er die Post aus der Niedersächsischen Staatskanzlei geöffnet hatte.

Große Ehre: Regionspräsident Hauke Jagau (links) heftete Fritz Röttger das Bundesverdienstkreuz an. Quelle: Dröse

Wundern darf die Ehrung allerdings nicht. Denn Röttger war nicht nur beruflich als Jugendpfleger sozial aktiv. Der gelernte Schornsteinfeger ist seit 1980 ehrenamtlicher Geschäftsführer im Ortsverband Uetze des Deutschen Jugendherbergswerks, mischt im DJH-Landesverband mit und engagiert sich außerdem als stellvertretender Vorsitzender im AWO-Ortsverein Burgdorf.

Den Weihnachtsmann macht der gebürtige Lindener und engagierte SPD-Kommunalpolitiker seit 1982. Zunächst in Uetze, dann in Burgdorf. Und der Bart? Kommt immer am 2. Weihnachtstag ab – und darf dann wieder wachsen. Bis Röttger im Dezember wieder als Weihnachtsmann gebraucht wird.

Von Christian Bohnenkamp