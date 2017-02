Arbeit

Bei der Bundespolizei knirscht es an vielen Stellen, sagt die Gewerkschaft der Polizei (GdP) – und das mache sich jetzt „besonders massiv“ bei der Direktion Hannover bemerkbar. Speziell bei der Sicherheitslage an Flughäfen und Bahnhöfen.

Hannover. Martin Schilff, Vorsitzender der GdP-Direktionsgruppe Hannover für die Bundespolizei, beklagt, dass ein „ohnehin bestehendes erhebliches Personaldefizit“ durch Abordnung von Beamten zur Flüchtlingskontrolle an die Grenze in Bayern seit 2015 verschärft werde. 300 Bundespolizisten aus den Bundesländern täten dort Dienst, darunter 28 aus Hannover. Pro Tag kämen etwa noch 20 Flüchtlinge an: „Die Leute bewachen dort die in der Kontrollstraße aufgestellten Bierzeltgarnituren.“ Zeitgleich seien in Hannover 42 Stellen nicht besetzt. Allein dieses Jahr würden 39 Polizisten in Pension gehen, ihre Stellen sollen nicht wiederbesetzt werden. Aktuell müssten zudem 32 Kollegen auf den Flughäfen in München und Frankfurt am Main aushelfen. Durch die Belastungen gebe es auch einen „extrem hohen Krankenstand“, sagt Schilff.

„Das alles ist aus Gewerkschaftssicht nicht hinnehmbar, solange es diese sinnlose Aufgabe an der österreichischen Grenze gibt“, so Schilff. Die Personallage habe schon dazu geführt, „dass man Sachen vernachlässigt, die man früher gemacht hat“. So seien Einsätze etwa bei Fußball-Fan-Zügen oder andere Präventionseinsätze inzwischen ein Problem – weil die Bereitschaftseinheit etwa auch an den Flughäfen in Hannover und Hamburg aushelfe, „damit die gesetzlichen Aufgaben dort überhaupt wahrgenommen werden können“.

Die Direktion der Bundespolizei in Hannover (umfasst Niedersachsen, Bremen und Hamburg) bestätigt den Engpass in Hamburg und dass dafür zunehmend Bereitschaftsbeamte abgeordnet werden – kommentiert die GdP-Aussagen sonst aber nicht.

Ralph Hübner