Hannover

Seit Montagmittag werden Bürger in Hannover angerufen und nach in ihrem Haushalt aufbewahrten Wertgegenständen und Bargeld befragt. In mindestens neun Fällen wurden unter Anzeige der tatsächlichen Nummer der Bundespolizei Hannover derartige Fragen am Telefon gestellt (Call-ID Spoofing). Hierbei gibt sich der Anrufer als Mitarbeiter der Bundespolizei aus.

Die Bundespolizei erfragt telefonisch keine Vermögensverhältnisse oder die Aufbewahrungsorte von Wertgegenständen. Diese Anrufe dienen der Vorbereitung von Eigentumsdelikten durch Einzeltäter oder kriminelle Banden.

Geben Sie keine derartigen Auskünfte am Telefon und melden Sie diese Anrufe der Bundespolizei oder jeder anderen Polizeidienststelle.

