Hannover

Die Bundespolizei hat für den heutigen Sonnabend anlässlich des ersten Spieltags der Fußball-Bundesliga eine Verordnung erlassen. Demnach ist das Mitführen von Glasflaschen sowie Getränkedosen im Hauptbahnhof an diesem Tag verboten. Auch das Tragen von Pyrotechnik, Schutzbewaffnung oder Vermummungsgegenständen ist nicht erlaubt. Das Verbot gilt nicht nur für den Hauptbahnhof Hannover: In Bremen und Wolfsburg sowie auf mehreren Bahnstrecken gelten dieselben Verbote. Ein Verstoß kann mit einem Zwangsgeld in Höhe von 250 Euro bestraft werden. Sowohl an den Bahnhöfen als auch in den Zügen werde es Kontrollen geben.

Im Hauptbahnhof Hannover gilt die Verfügung für die Zeiträume von 8 bis 14 Uhr sowie von 18 bis 22 Uhr. Zu den betroffenen Bahnverbindungen zählen die Strecke 1740 zwischen Hannover, Nienburg und Verden sowie die Strecken 1711/1712/1960 zwischen Hannover, Soltau und Bremen. Außerdem betroffen sind die Strecken 1700/1750/1730/1756/6107 zwischen Minden und Hannover, Lehrte, Braunschweig und Wolfsburg – hier allerdings in den Zeiträumen von 7 bis 14.30 Uhr sowie von 17.30 bis 22 Uhr.

Die Verordnung wurde für den ersten Spieltag erlassen, da an diesem Tag zwei Spiele auf niedersächsischem Gebiet stattfinden. Das Auswärtsspiel von Hannover 96 gegen Werder Bremen wurde als Risikospiel eingestuft. Außerdem ist Schalke 04 beim VfL Wolfsburg zu Gast. Eine ähnliche Konstellation habe es nach Polizeiangaben so noch nicht gegeben.

Von RND/jos