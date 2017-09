GAR NICHT ERST ABGEFAHREN. Die NP-Reisegruppe mit Marketingleiter Christoph Dannowski am ZOB.© Petrow

Aktion

Bundesleserkonferenz: Kein Durchkommen auf A2

Die zehn NP-Gewinner und Marketingleiter Christoph Dannowski waren am Dienstag pünktlich am ZOB und in großer Vorfreude auf die Bundesleserkonferenz mit Grünen-Chef Cem Özdemir im Haus der Bundespressekonfernz in Berlin. Es blieb leider bei der Vorfreude, weil an diesem Vormittag kein Durchkommen war in die Bundeshauptstadt.