Hannover

Bult: Einbrecherduo (15 und 20 Jahre) gefasst

Aus Versehen stellte sich ein Tatverdächtiger am frühen Samstagmorgen selbst der Polizei: Er hatte seinen 15-Jährigen Cousin als vermisst melden wollen – mit dem er zuvor in ein Elektronikgeschäft am Bischofsholer Damm eingebrochen war.