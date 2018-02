Bürgermeister rufen zu einem Schrittzähler-Wettbewerb auf

Fit & Gesund

Bezirks- und Gemeindebürgermeister machen sich stark für ihre Kommunen und Stadtkieze. Erstmalig rufen sie im Rahmen der NP-Gesundheitswochen „Fit & gesund“ Bewohner dazu auf, sich ihren jeweiligen Teams bei einem Schrittzähler-Wettbewerb für einen guten Zweck anzuschließen. Es gilt zwischen dem 3. und 14. März möglichst viele Schritte zu absolvieren. Die drei besten Teams erhalten insgesamt 10 000 Euro für die Förderung eines Projektes vor Ort.

Hannover. Zu den Bürgermeistern gehören zum Beispiel Christian Grahl (CDU, Garbsen) und Mirko Heuer (CDU, Langenhagen), aus der Landeshauptstadt treten unter anderem die Bezirksbürgermeister Rainer-Jörg Grube (Grüne, Linden-Limmer), Lothar Pollähne (SPD, Südstadt-Bult) und Andreas Markurth (SPD, Ricklingen) an. NP-Leser können sich bis zum 28. Februar unter schritte. neuepresse.de für ein Team entscheiden und Schritte beitragen – unabhängig vom Wohnort.

Die meisten Menschen gehen etwa 3000 bis 5000 Schritte täglich. Um Adipositas, Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Arthrose zu vermeiden, raten Experten jedoch zu 10 000 Schritten an je­dem Tag.

Die Ausgabe der Schrittzähler für angemeldete Teilnehmer erfolgt am Sonnabend, 3. März, zum Auftakt der NP-Gesundheitswochen im Klinikum Siloah (Stadionbrücke 4) zwischen 11 und 15 Uhr. Die Schritte werden bis zum 14. März gezählt. Dann werden die Schrittzähler zwischen 13 und 19 Uhr an einem der Standorte des Klinikums Region Hannover ausgezählt. Anschließend dürfen die Teilnehmer die Schrittzähler behalten – mit Unterstützung des Möbelhauses Staude. Unter allen Teilnehmern werden Tickets für ein Handballspiel mit den Recken und ein Urlaub im Resort Mark Brandenburg verlost, einem Wellnesshotel am Ufer des Ruppiner Sees.