Bürgerämter: Stadt verbessert den Service

BELIEBT: Das neue Bürgeramt Mitte am Aegi © Schaarschmidt

Nach Kritik

Ohne Terminabsprache ins Bürgeramt – das soll ab kommenden Montag wieder möglich sein. Den Service gibt es dann am Aegi und im Lister Podbi-Park. Überhaupt will die Stadt mehr für ihre Kunden tun.

Hannover. Auf Anhieb auf Platz 1: Wenn es eine Rangliste der hannoverschen Bürgerämter gäbe, stünde das neueste in den ehemaligen Räume der Sparkasse am Aegi ganz oben. Sowohl Kunden wie auch Kommunalpolitiker sind begeistert von der Lage und dem Ambiente. Und Montag kommt ein neuer Pluspunkt dazu – mehr Kundenfreundlichkeit.

Im Bürgeramt Aegi und in dem am Lister Podbi-Park können Kunden dann wieder ohne vorherige Terminabsprache Pässe und Führungszeugnisse beantragen oder Meldebescheinigungen erhalten. Die alten Wartemarkenautomaten, von der Stadt als unmodern ausgemustert, kehren zurück. Allerdings werde es nur ein begrenztes Kontingent für Service ohne Termine geben, sagte Ordnungsdezernent Axel von der Ohe im Finanzausschuss.

Die Verwaltung reagiert damit auf Kritik über lange Wartezeiten. Auch indem sie das Personal aufstockt. In den Monaten Januar, Februar und März würden jeweils drei neue Mitarbeiter eingestellt, so von der Ohe. Die Stellenbesetzungsverfahren laufen. Wo zurzeit Personalmangel besonders auffalle, springen Beschäftigte aus anderen Abteilungen ein. Noch macht das die Erreichbarkeit nur geringfügig besser. Wer gestern einen Termin für die Beantragung eines Personalausweises im Bürgeramt Mitte suchte, fand den frühesten am 9. Januar.

Mehr Kundenfreundlichkeit soll eine einheitliche Servicenummer garantieren, die spätestens im Sommer geschaltet wird. Das erspart nerviges Warten am Telefon.

Ende 2018 soll – wie die NP berichtete – das neue Rathaus für Ordnungsangelegenheiten auf dem Schützenplatz bezugsfertig sein. Nach dem guten Start des Bürgeramtes am Aegi wünschen sich etliche Politiker von SPD, Grünen, FDP und CDU, dass die zentrale Anlaufstelle dort bleibt. Ein Versprechen hat von der Ohe dafür nicht abgegeben, aber: Man werde das prüfen.

Von Vera König