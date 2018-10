Hannover

Wegen Mordes klagt die Staatsanwaltschaft Hannover einen 24-jährigen Deutsch-Dominikaner an. Er soll im Juni eine 16-Jährige in Barsinghausen brutal ermordet haben. „Wir sehen es als erwiesen an, dass das Mordmerkmal niedere Beweggründe erfüllt ist“, sagte Oberstaatsanwalt Thomas Klinge am Mittwoch der NP.

Der Mann soll die junge Frau „aus dem Nichts heraus“ in den frühen Morgenstunden des 17. Junis, mit Fäusten, Tritten und einem Ast derart heftig geprügelt haben, dass sie durch die heftigen Verletzungen verblutete und auch am eigenen Blut erstickte. „Wenn man so heftig und ohne Anlass handelt, schätzt man fremdes Leben gar nicht mehr“, so Klinge. „Deshalb haben wir Anklage wegen Verdacht auf Mord erhoben.“

Von Simon Polreich