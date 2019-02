Hannover

Kinder - schön und gut. Aber sie essen und essen und essen. Wäre also großartig, wenn ihr das nächste Mal wiederkommt, ruft Brian Fallon ins Publikum. Als sei der Tisch Zuhause nicht ohnehin reich gedeckt: Das Konzert im Capitol (und nicht nur dort) ist seit Monaten ausverkauft, das jüngste Solo-Album Sleepwalkers hatte es vor einem Jahr in die Top 10 geschafft, für die Reunion-Tournee seiner Band Gaslight Anthem im vergangenen Sommer musste der Veranstalter Zusatzkonzerte buchen, so groß war die Nachfrage.

Nun steht der 39-Jährige also in Hannover auf der Bühne, zwei Gitarren neben sich, ein E-Piano, zwei Pullen Bier. Allein und mit großartiger Stimme. Fallon ist auf Akustik-Tour, serviert seinen Fans einen Mix aus Solo- und Gaslight-Hits. Die Verwandlung der Songs ist teilweise erstaunlich, von Punk-Rock keine Spur mehr: Gemächlich fließt das rotzige „Forget me Not“, andere Stücke tragen die Lagerfeuer-DNA ohnehin in sich, etwa die Gaslight-Lieder „National Anthem“ oder „Blue Jeans & White T-Shirts“ ganz zum Schluss. Das ist sicher kein Rock´n´Roll hier, hat aber auch niemand behauptet - dass im Capitol Stühle aufgestellt sind, ist eine deutliche Ansage. Mitsingen, das klappt. Mitgröhlen weniger, mittanzen: nein.

Fallons Zwischenansagen: Reichlich und lustig

Das könnte in Pathos ausarten, tut es aber nicht - Fallons Zwischenansagen sind reichlich und wirklich lustig. Immer wieder zieht er die Raucher in der Glaskabine auf: Ob sie ihn durch den Dunst denn überhaupt erkennen könnten. „Macht euch nichts draus, ihr werdet ohnehin bald sterben.“ Nach einer halben Stunde will er aufhören, er habe ja nun genug Geld für seine Kinder - siehe oben. Anekdoten über sein Vorbild und Freund Bruce Springsteen gibt es auch: Als er diesen einst auf seiner Party den Müll entsorgen schickte und Songideen vor ihm versteckte. Das hat jetzt schon was von Stand-up-comedy.

Nach 90 Minuten ist dann Schluss mit lustig. Zugaben gibt es nicht. Vermutlich warten die hungrigen Kinder.

Von Fabian Mast