Hannover

Das leuchtend rote Straßenkunstwerk in der Breiten Straße/Aegidientorplatz hat eine große Bedeutung für Hannover, denn an seiner Stelle stand einst das Stadttor, das Jahrhunderte lang den Zugang in die Stadt von Süden regelte. Dieses so wichtige Symbol des Künstlers Günter Tollmann aus dem Jahr 1981 war allerdings etwas in die Jahre gekommen, ist der Maler- und Lackiererinnung Hannover aufgefallen. Also sponserte sie der Stadt eine Frischzellenkur für das Kunstwerk: Vier Wochen lang war es eingezäunt, Maler und Lackierer reinigten, spachtelten, schliffen und lackierten bis die „Winkelelemente 1981“ wieder in altem Glanz erstrahlten.

Am Mittwoch war es dann vollbracht – und auch Frithjof Peters, Kunst im öffentlichen Raum-Beauftragter im Kulturbüro der Stadt, zeigte sich glücklich, dass Tollmanns Kunstwerks wieder glänzt: „Die Winkelelemente sind besonders, denn sie bewegen sich im Wind oder wenn Menschen sie anschubsen. Sowas gibt es nur noch drei weitere Male in Hannover“, sagt er.

Eins davon, ebenfalls von dem Künstler Günter Tollmann, steht auf der Vahrenwalder Straße. Diesem hat sich die Maler- und Lackiererinnung bereits angenommen, im vergangenen Jahr haben sie es auf Hochglanz gebracht: „Danach hatten wir noch etwas rote Farbe übrig, die sieht man jetzt hier in der Breiten Straße“, scherzt Friedrich Stöter, Geschäftsführer der Malerinnung.

Der Hintergrund der Aktion war natürlich ein anderer: Anlässlich des 222. Jubiläum der Maler- und Lackiererinnung soll für mehr Interesse für den Beruf bei Jugendlichen geworben werden.

Von Josina Kelz