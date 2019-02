Hannover

Fahndungserfolg für die Polizei: Ermittler konnten einen Tatverdächtigen im Falle einer schweren Brandstiftung in Ahlem festnehmen. Ein Zeuge erkannte den Mann an der Sallstraße (Südstadt) und alarmierte die Polizei.

Er wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover wegen eines versuchten Tötungsdeliktes sowie eines besonders schweren Falls der Brandstiftung einem Haftrichter am Amtsgericht Hannover vorgeführt. Dieser ordnete umgehend die Untersuchungshaft gegen den 35-Jährigen an. Die Ermittlungen zu den Hintergründen dauern derzeit noch an.

Der Brand war am Sonntag gegen 15.45 Uhr in dem Gebäude an der Richard-Lattorf-Straße ausgebrochen. Schaden: 400.000 Euro.

Von fm