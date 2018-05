Hannover

In der Nacht zum Sonnabend sind drei Autos in Vahrenwald im Bereich des Jahnplatzes und der Neanderstraße ausgebrannt - fünf weitere Fahrzeuge sind durch das Feuer beschädigt worden. Die Polizei ermittelt nun wegen vorsätzlicher Brandstiftung und sucht Zeugen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand wählte ein 53-jähriger Anwohner kurz vor zwei Uhr den Notruf, nachdem er durch Schreie auf der Straße auf eine an der Neanderstraße abgestellte, brennende Mercedes E-Klasse aufmerksam geworden war. Anschließend löschte er die Flammen mit eigenen Mitteln, sodass das Fahrzeug nicht völlig ausbrannte.

Als die ersten Rettungskräfte im Stadtteil Vahrenwald eintrafen, standen ein weiteres Fahrzeug (Audi A3) an der Neanderstraße sowie eine Mercedes G-Klasse am Jahnplatz in Vollbrand. Die Flammen hatten zwischenzeitlich auf insgesamt fünf weitere Wagen (Ford Galaxy, Ford Ka, Hyundai i30, VW Passat, VW up) übergegriffen und sie erheblich beschädigt.

Während der Tatortaufnahme gaben Zeugen Hinweise auf einen Verdächtigen, der sich unmittelbar vor den Bränden offensichtlich an den Fahrzeugen zu schaffen gemacht hatte und anschließend in Richtung Melanchthonstraße geflüchtet war.

Angaben zum entstandenen Gesamtschaden können derzeit nicht gemacht werden.

Täterbeschreibung

Der Gesuchte ist etwa 20 Jahre alt, zirka 1,75 Meter groß und schlank. Zur Tatzeit trug er eine knielange, kurze Hose, eine schwarze Jacke sowie ein Basecap.

Zeugen, die Hinweise zu der Person geben können oder andere verdächtige Beobachtungen im Stadtteil Vahrenwald gemacht haben, werden gebeten, Kontakt zum Kriminaldauerdienst unter 0511/109 55 55 aufzunehmen.

Von sp/kh