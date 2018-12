Hannover

Der 30-jährige Mann, der am Samstag das Mietshaus in Hannover-Ahlem, in dem er selber wohnt, in Brand gesteckt hatte, ist von der Polizei in eine Einrichtung für psychiatrische Behandlung überstellt worden. Durch das Feuer und die Löscharbeiten sind am Samstagvormittag 37 Wohnungen vorübergehend unbewohnbar geworden. Während einige Bewohner bei Freunden oder Verwandten Unterschlupf fanden, mussten laut Feuerwehr 15 Bewohner die Hilfe des Wohnungsamtes in Anspruch nehmen.

Laut Polizei traf etwa der Rauchgasniederschlag alle Wohnungen im 3. Geschoss, wo auch die angezündete Wohnung ist. Die zwei darunter liegenden Wohnungen seien dagegen durch das Löschwasser komplett durchnässt worden. In dem Gebäudeblock an der Wunstorfer Landstraße wohnen in 110 Wohnungen 120 Menschen. Durch den Brand und während der Evakuierung des Gebäudes sind fünf Menschen schwer verletzt worden.

Von Ralph Hübner