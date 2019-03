Hannover

Der Mann steht im Verdacht, zwischen Dezember 2017 und Januar 2018 drei selbstgebaute Brandsätze im Finanzamt Hannover an der Göttinger Chaussee (Ricklingen) versteckt zu haben.

Zwei der selbstgebauten Brandsätze waren am 4. Dezember 2017 sowie am 5. Januar 2018 von Mitarbeitern der Behörde gefunden worden. Der dritte wurde bei einer vorsorglichen Durchsuchung durch die Polizei am 06. Januar 2018 entdeckt. Die Brandsätze hatten nicht gezündet. Es wurde niemand verletzt.

Weshalb er Groll gegen das Finanzamt hegte und was er konkret mit den Brandsätzen erreichen wollte, konnte die Staatsanwaltschaft unter Verweis auf das Steuergeheimnis nicht sagen.

Nach dem Fund der Brandsätze blieb das Finanzamt zunächst geschlossen. Quelle: Elsner

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Hannover erließ das Amtsgericht Hannover einen Untersuchungshaftbefehl wegen bestehender Fluchtgefahr.

Der 65-Jährige aus Wennigsen wurde am Dienstag von der Kriminalpolizei festgenommen. Ihm wird versuchte schwere Brandstiftung in drei Fällen zur Last gelegt.

