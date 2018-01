Brand in ehemaligem Maritim-Hotel – vier Verletzte

Hannover

In der Flüchtlingsunterkunft am Friedrichswall hat es Samstagmorgen einen Brand gegeben. Bei dem Einsatz sind vier Mitarbeiter der Unterkunft verletzt worden.

Hannover. In der Flüchtlingsunterkunft im ehemaligen Maritim-Hotel am Friedrichswall hat es am Samstag um kurz vor 9 Uhr einen Gerümpelbrand gegeben. Der brennende Müll im dritten Stock hatte die Sprinkler- und die Meldeanlage ausgelöst.

Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen vor Ort und konnte den Brand schnell löschen. Die 78 Bewohner der dritten Etage wurden evakuiert. Dabei sind vier Sicherheitskräfte, eine Frau und drei Männer, die in der Flüchtlingsunterkunft arbeiten, verletzt worden. Sie zogen sich eine Rauchvergiftung zu.

Durch den Brand wurde auch die Sprinkleranlage im sechsten Stock des Gebäudes ausgelöst. Dadurch kam es zu einem Wasserschaden, den die Feuerwehr ebenfalls beseitigte. Wie es zu dem brennenden Müll kam, wird derzeit noch untersucht. In der Unterkunft leben 360 Bewohner.

Von hee