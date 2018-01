Brand in Sarstedter Lagerhallen

Blaulicht

Seit heute früh gibt es einen Großeinsatz für die Feuerwehr an der Breslauer Straße in Sarstedt. Das Feuer ist ziemlich groß und hat wohl mehrere Lagerhallen erfasst.

Sarstedt. Mehrere Feuerwehreinheiten arbeiten momentan mit allen Kräften daran den Brand in den Griff zu kriegen. Das Feuer wütet wohl schon seit heute früh um 6 Uhr. Verletzte gibt es nach bisherigen Informationen nicht, auch wenn das Feuer an der Breslauer Straße in dem ehemaligen Metrolager wohl sehr groß ist.

Anwohner werden gebeten Fenster und Türen geschlossen zu halten.

