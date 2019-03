Lehrte

An einem Wohnhaus an der Ahltener Straße in Lehrte ist am Dienstagmittag bei Arbeiten an einer Dachdeckerfirma ein Feuer fahrlässig verursacht worden. Während der Löscharbeiten zog sich ein Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr Lehrte schwere Verletzungen zu.

Bisherigen Erkenntnissen des Kriminaldauerdienstes Hannover zufolge waren drei Mitarbeiter (19, 25, 29) eines Handwerksbetriebs auf dem Dach des Gebäudes mit Schweißarbeiten an einer Gaube beschäftigt. Gegen 11.30 Uhr entzündete sich ein Feuer, das die Dachdecker zunächst mit vier eigenen Feuerlöschern versuchten zu löschen. Erst als dies missglückte, wurde die Feuerwehr verständigt.

Bei den Löscharbeiten stürzte ein 32-jähriges Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr durch die Gaube ins Treppenhaus des Wohnhauses und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte ihn zur stationären Behandlung in eine Klinik. Die drei Handwerker erlitten leichte Rauchvergiftungen, mussten jedoch nicht in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Aktuell geht die Kriminalpolizei davon aus, dass das Feuer während der Arbeiten fahrlässig verursacht worden ist. Denn entstandenen Schaden schätzen die Beamten auf 20.000 Euro.

Von api