Langenhagen

Ein Verletzter bei Brand auf ehemaligem Norta-Gelände

Am frühen Sonnabendabend sind auf dem Gelände der ehemaligen Tapentenfabrik Norta in Langenhagen drei Lagerhallen in Brand geraten. Beim Eintreffen der Feuerwehr kamen bereits Flammen und dichter Qualm aus dem Gebäude. Ein Feuerwerhmann wurde verletzt. Es ist nicht der erste Brand auf dem Gelände.