Hannover

Bei einem Brand in einem Hochhaus im Osterfelddamm in Groß-Buchholz ist am Samstagabend ein Schaden von rund 40.000 Euro entstanden. Verletzt wurde nach Angaben der Feuerwehr Hannover niemand, eine Mutter und ihre vier Kinder im Alter von ein bis zehn Jahren kamen jedoch vorsorglich in ein Krankenhaus.

Feuerwehr rettet mehrere Menschen

Das Feuer in dem zehnstöckigen Gebäude war gegen 20.40 Uhr gemeldet worden. Als die Einsatzkräfte eintrafen, schlugen die Flammen aus einem Laubengang im ersten Obergeschoss. Mehrere Menschen wurden von der Feuerwehr mit sogenannten Fluchthauben gerettet. Weitere Mieter hatten sich zuvor bereits selbst ins Freie retten können. Der Brand war schnell gelöscht. Die Ursache des Brandes ist unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Zur Galerie Großeinsatz für die Feuerwehr Hannover: In einem Hochhaus in Groß-Buchholz ist am Sonnabend ein Feuer ausgebrochen.

Durch die starke Rauchentwicklung wurden mehrere Wohnungen leicht verraucht. Da zunächst unklar war, wie viele Personen sich im Gebäude aufhielten, löste die Feuerwehr Großalarm aus. Insgesamt waren 15 Fahrzeuge und 50 Einsatzkräfte der Berufsfeuerwehr und der Ortsfeuerwehr Buchholz im Einsatz.

Von RND/frs