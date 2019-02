Hannover

Feuer in der Justizvollzugsanstalt (JVA) an der Schulenburger Landstraße: Dort ist am Freitag ein Häftling (27) bei einem Brand in seiner Zelle verletzt worden. Der Mann musste in eine Klinik eingeliefert werden.

Die Flammen waren gegen 15.45 Uhr bemerkt worden. „Die Brandmeldeanlage hatte ausgelöst“, so Feuerwehrsprecher Hartmut Meyer. In der Zelle des 27-Jährigen waren ein Bett und eine Matratze in Brand geraten. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Ursache aufgenommen.

Der 27-Jährige erlitt eine Rauchvergiftung. Mit einem Rettungswagen wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr war mit zwei Löschzügen im Einsatz – verstärkt von der Freiwilligen Feuerwehr Vinnhorst.

Von Britta Mahrholz