Feuerwehr

Feueralarm im Rothaarweg (Sahlkamp): Um 20.05 Uhr wurde der Feuerwehr ein Brand in einem Mehrfamilienhaus gemeldet. Drei Kinder wurden verletzt.

Hannover. In einer Erdgeschosswohnung war vermutlich durch eine glimmende Zigarette der Brand ausgelöst worden, so die Polizei in einer ersten Meldung. In einer Obergeschosswohnung wurden durch die Rauchentwicklung drei Kinder (1, 5 und 10) verletzt, sie wurden in ein Krankenhaus gebracht - begleitet durch ihre Eltern.

Die Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen. Die Bewohner des Hauses 13, in dem 13 Personen gemeldet sind, mussten ihrer Wohnungen während der Löscharbeiten verlassen. Auch die Mieter aus den angrenzenden Häusern 11 und 15 mussten zeitweise raus, durften gegen 20.40 Uhr aber wieder zurück.