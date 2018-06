Es herrscht reger Betrieb in der Straße Im Bahlbrink in Berenbostel (Garbsen). Auf der Kreuzung Walter-Koch-Straße/Steinriede fahren die Autos nur Schritttempo. Aus den Fahrzeugen heraus wird eifrig fotografiert und gefilmt. An der Absperrung vor der Brandruine des Freizeit- und Sportzentrums US Sports kommt es am Sonntag zeitweise sogar zum Stau.

Weitere Katastrophen-Touristen sind am Tag eins nach dem verheerenden Feuer in dem 4500 Quadratmeter großen Komplex unweit der B 6 zu Fuß und mit dem Rad entlang der Polizeiabsperrung unterwegs. Elke (57) und Mike Deglau (55) sind auch da. Sie gehören aber nicht zu den Schaulustigen: Die Eheleute sind Mitglieder der Garbsener Bowlingliga, die seit dem Großbrand am Sonnabend heimatlos ist.

Seit rund zehn Jahren bowlen die Deglaus in der Liga. Immer Donnerstagsabends. Die 57-Jährige zeigt auf die Trümmer des Freizeit- und Sportzentrums – und sagt sichtlich bewegt: „Das war hier unser zweites Zuhause.“

Tränen und weiche Knie

Tüchtig geht es ihr und ihrem Mann an die Nieren, dass US Sports in Schutt und Asche liegt. „Als ich hierher kam, liefen mir die Tränen“, gesteht sie. Mike Deglau steht ebenso fassungslos vor der Ruine und sagt: „Ich habe weiche Knie.“

Ein Grillfest der Bowlingliga, das Ende des Monats auf dem Hof des abgefackelten Centers stattfinden sollte, fällt ziemlich sicher aus. Den Veranstaltungsort gibt es schlicht nicht mehr. Mit der Bowlingliga soll es aber irgendwie weitergehen. „Wir müssen ein Ausweich-Quartier finden“, erklärt Mike Deglau. Noch am Sonntag gab es ein Treffen mit den Ligaleiter.

Glutnester lassen an einigen Stellen immer noch Qualm aus den Trümmern des Freizeit- und Sportzentrums aufsteigen. Laura (28) und Lukas Wloschek (29) gucken entsetzt auf den Ort, an denen zahlreiche Feuerwehrleute tags zuvor gegen die Flammen kämpften. „Das ist so schnell gegangen“, erinnert sich die 28-Jährige.

Zur Galerie Am Sonnabendnachmittag brach plötzlich ein Feuer in der Halle aus. Die Feuerwehr bekämpft den Brand mit einem Großaufgebot.

Es hat nur fünf bis zehn Minuten gedauert

Sie, ihr Mann, die Kinder Fiona (6) und Finn (10) waren Sonnabend zum Zeitpunkt des Brandausbruchs gerade aus dem Schwimmbad gekommen und mit dem Auto am Bowling-Center vorbeigefahren. „Erst kam der Rauch nur aus den Fenstern“, sagt die Mutter. Ruckzuck stand dann der ganze Komplex in Flammen. „Es hat nur fünf bis zehn Minuten gedauert“, schätzt Laura Wloschek.

Eine kurze Zeit, in der die Katastrophe aber ihren Lauf nahm. Wie die Deglaus treffen die Folgen auch Maria Gref (64). Die Krankenschwester ist Mitarbeiterin des Ambulanten Pflegedienstes „Lotus“, der gleich neben dem angebrannten Freizeitparadies seinen Sitz hat. Frontteile des Dienstwagens der 64-Jährigen sind durch die Hitze des Feuers geschmolzen. „Das Auto war erst gut ein Jahr alt“, sagt Maria Gref. Schade ist es um den VW Up, findet sie: „Andererseits kann man nur froh sein, dass niemand drin saß und kein Mensch zu Schaden gekommen ist.“

Britta Mahrholz