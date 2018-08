Hannover

Sturm gab es am Samstagabend nicht, aber einen durchaus spürbaren Wind. Der reichte offenbar aus, um mehrere große Äste auf zwei Autos in der Straße Im Heidkampe (Bothfeld) stürzen zu lassen. Die Feuerwehr musste vor Ort per Kran sogar weitere Äste aus der Krone schneiden, um Schäden zu verhindern.

Während der Einsatzmaßnahmen zwischen 19.40 Uhr und 22 Uhr musste die Straße zum Teil gesperrt werden. An den beiden Autos entstand laut Feuerwehrsprecher York Wendorff erheblicher Sachschaden.

Laut Feuerwehr hatte aufgrund der langen Dürre bereits ein leichter bis kräftiger Wind gereicht, um die Äste abbrechen zu lassen.

Von Simon Polreich