Der Kampfmittelräumdienst ist am Fundort am Ahltener Weg. Laut Feuerwehr soll eine Kampfmittelbeseitigung noch am heutigen Mittwoch stattfinden.

Zurzeit werden die Vorbereitungen für die erforderliche Entschärfung getroffen. Ein Kartenausschnitt mit dem Evakuierungsradius sowie eine detaillierte Liste der betroffenen Straßen zur Information der Bevölkerung in dem Sicherheitsbereich befinden sich derzeit in der Planung. Auch die Information über die Adresse einer Betreuungs- und Sammelstelle erhalten Sie in Kürze.

Mitarbeiter des Kampfmittelräumdienstes legen mit einem Bagger den Blindgänger frei. Quelle: Christian Elsner

Die erforderliche Entschärfung der Fliegerbombe kann erst nach erfolgreicher Umsetzung aller Sicherheitsmaßnahmen erfolgen.

