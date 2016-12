Hannover

Die Röselerstraße in der Nähe der Markthalle wurde am Abend von der Polizei gesperrt. In einem Auto war ein verdächtiger Gegenstand entdeckt worden.

Hannover. Die Polizei riet Anwohnern, ihre Häuser nicht zu verlassen. Osterstraße und Röselerstraße wurden gesperrt.

Die Linien 3, 7 und 9 der Üstra stoppten nicht mehr an der Markthalle.

Mehreren Passanten war ein Auto aufgefallen, aus den Türen führten links und rechts Drähte in den Motorraum. Grund genug für einen Notruf bei der Polizei. Gegen 18.15 Uhr rückte der Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Entwarnung knapp 45 Minuten später: Keine Bombe. Kurz darauf tauchte auch der Halter des VW Golf auf, ein 62-Jähriger aus dem Raum Schaumburg, den seine Frau telefonisch erreicht hatte, nachdem die Polizei sich bei ihr zu Hause gemeldet hatte. Des Rätsels Lösung: Der 62-Jährige hatte in Heimarbeit einen Benzindurchflussmesser in seinem Pkw installiert, um zu testen, ob der Turbolader noch in Ordnung sei. Seine werkstatt hatte ihm berichtet, der turbolader sei hin, ein neuer müsse her - Kosten: 800 Kosten. Das Geld wollte sich der Tüftler ersparen - löste aber mit seiner Bastelarbeit einen Bombenalarm in der Landeshauptstadt aus.

röselerstraße hannover