Hannover

Mit einem Großaufgebot an Einsatzkräften hat die Polizei in der Silvesternacht in Hannover ein Böllerverbot in großen Teilen der Innenstadt durchgesetzt. Nicht nur das Zünden von Feuerwerk, sondern auch das Mitführen war in diesem Bereich untersagt. Während in den Vorjahren vor allem am Kröpcke, am Steintor sowie vor dem Hauptbahnhof ein regelrechter Böllerkrieg geherrscht hatte, ging es diesmal deutlich ruhiger zu.

Wer mit Feuerwerk in der Verbotszone erwischt wurde, musste dieses an die Beamten aushändigen. Mit Wasser gefüllte Tonnen waren aufgestellt worden, um Böller, Raketen und Batterien zu entsorgen. Gegen 23:40 Uhr meldete die Polizei, dass bereits 600 pyrotechnische Gegenstände ausgehändigt worden seien.

Ab in die Tonne: Ein Beamter entsorgt Feuerwerkskörper, die Feiernden am Kröpcke abgenommen wurden. Quelle: Heidrich

Ein wesentliches Ziel des Böllerverbotes war, dass weniger Auswärtige nach Hannover kommen sollten, um dort in der Innenstadt ihr Feuerwerk zu zünden. Das hat offenbar funktioniert. Laut Bundespolizei war das Reiseaufkommen am Silvesterabend deutlich geringer als in den Vorjahren. Feuerwerk war auch im Hauptbahnhof untersagt. Bis ein Uhr in der Nacht mussten die Beamten der Bundespolizei jedoch „keine einzige Maßnahme treffen, die im Zusammenhang mit Silvester steht“, sagte ein Sprecher.

Per Twitter gab es sogar Lob für die Feiernden. Gegen 0.30 Uhr vermeldete die Polizei, dass es wirklich gut klappe mit dem Feuerwerkverbot in Teilen der Innenstadt.

Ein wesentlicher Grund für diese Maßnahme war, dass es in den Vorjahren gerade in der Innenstadt zu Verletzungen durch Böller gekommen war. Ganz vermeiden ließ sich das aber auch diesmal nicht. Ausgerechnet in der Bahnhofstraße, die zur Verbotszone gehörte, wurde ein Polizist von Feuerwerk verletzt. Der Tatverdächtige wurde ermittelt. Bereits zuvor war ein Beamter verletzt worden, der im Bereich der Schmiedestraße bei einer gefährlichen Körperverletzung dazwischen gegangen war.

Lautsprecherwagen informieren über Böllerverbot

Schilder, die die Verbotszone kennzeichneten, hatte die Stadt nicht aufgestellt. Allerdings informierte die Polizei permanent per Lautsprecherwagen darüber, dass dieses ab 20 Uhr am Silvestertag bis drei Uhr an Neujahr gelte. Überall an neuralgischen Punkten war Bereitschaftspolizei mit Helmen postiert, zahlreiche Mannschaftstransporter standen bereit, um die Einsatzkräfte schnell verlegen zu können.

Stimmung wollte unter diesen Umständen am Kröpcke nicht aufkommen, als der Zeiger der Uhr den Jahreswechsel einläutete. Einige wenige hatten Wunderkerzen mitgebracht, die auch in der Böllerverbotszone erlaubt waren. Stimmunsgvoll war es allerdings auch in den Vorjahren nicht gewesen. Dafür wesentlich gefährlicher.

Von Christian Bohnenkamp