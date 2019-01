Hannover

Sollten Böller auch beim kommenden Jahreswechsel in Hannovers Innenstadt verboten werden? Aus Sicht von Ordnungsdezernent Axel von der Ohe spricht nach den Erfahrungen der Silvesternacht nichts gegen eine Fortsetzung dieser Regelung. Und auch aus den Reihen der Politik gibt es dafür viel Zuspruch.

„Die Rückmeldungen sind positiv. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist hoch. Ich bin dafür, das wieder so zu machen“, sagt Jens Menge, ordnungspolitischer Sprecher der SPD im Rat.

Sicherheitsgefühl gestiegen

„Es hat sich bewährt. Die Leute haben sich sicherer gefühlt“, findet FDP-Fraktionschef Wilfried Engelke. Freya Markowis, Vorsitzende der Fraktion der Grünen, hält eine Fortsetzung des Böllerverbotes ebenfalls „für sinnvoll“, weil Menschen geschützt worden seien, „die friedlich feiern wollen“.

Auch die CDU plädiert klar für eine Wiederholung des Verbotes. Sie wünscht sich jedoch ein stärkeres Engagement der Stadt. Diese brüste sich nun mit dem erfolgreichen Einsatz der Polizei in der Silvesternacht. Ihren eigenen Ordnungsdienst habe sie dafür aber nicht eingesetzt. „Das muss beim nächsten Mal anders laufen“, fordert CDU-Fraktionschef Jens Seidel.

Keine Ausweitung der Verbotszone

Unter anderem am Maschsee soll wegen des Verbotes in der Innenstadt an Silvester allerdings mehr geböllert worden sein, als in den Vorjahren. Eine Ausweitung der Verbotszone auf diesen Bereich fordert Lothar Pollähne ( SPD), Bezirksbürgermeister von Südstadt-Bult, deshalb aber nicht. „Am Maschsee ist immer viel los. Und wenn man Feuerwerk auf allen öffentlichen Plätzen verbietet, werden die Leute nur stärker auf die Wohnflächen ausweichen“, warnt Pollähne.

Mehr los in der Silvesternacht war auch am Lister Platz. Das jedenfalls war der Eindruck von Bezirksbürgermeisterin Irma Walkling-Stehmann ( SPD). Bevor man eine Ausweitung der Böllerverbotszonen fordere, müsse man die Situation jedoch „erst einmal weiter beobachten“. Zudem sei in der List auch „ein wunderschönes Feuerwerk am Himmel“ zu beobachten gewesen.

Auch aus dem Rat kommt derzeit keine Forderung, die Verbotszone auszuweiten. „Natürlich muss man die Entwicklung im Auge behalten. Aber man sollte es nicht übertreiben“, sagt Grünen-Fraktionschefin Markowis.

Von Christian Bohnenkamp