Symbolbild: Feuerwerk© Kutter

Feuerwehr

Böllern und Knallen: Das ist Silvester zu beachten

Beim vergangenen Jahreswechsel musste die Feuerwehr in Hannover 99 Mal zu Bränden ausrücken, der Rettungsdienst hatte 247 Notfalleinsätze. Die Leitstelle vermeldete 718 Einsätze in der Region Hannover. Damit es in diesem Jahr ruhiger läuft, gibt die Feuerwehr Hinweise zum Umgang mit Feuerwerkskörpern.