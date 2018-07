Hannover

Schade. Während der rote Mond in weiten Teilen Deutschland gut zu beobachten war, versperrte in der Region Hannover ein Wolkenband den Blick auf das Naturschauspiel. Durch die Bewölkung war die Mondfinsternis am Freitagabend kaum zu sehen. Mehr Glück hatten die Menschen in Rottweil in Baden-Württemberg, wo sie beobachten konnten, wie der rote Vollmond in den Erdschatten eintauchte.

Zur Galerie Menschen aus der Region Hannover kommen zusammen, um das seltene Mondphänomen am Himmel zu beobachten.

Von Sönke Lill