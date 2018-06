Hannover

An Weihnachten schmerzte sein Rücken. Dann zwickte die Hüfte und machte ihm das Laufen zur Qual. Dann fuhr sein Blutzuckerspiegel lebensgefährliche Achterbahn. Im Januar schließlich die Diagnose: Leukämie. Blutkrebs. Seitdem dreht sich im Leben von Sören Jäckel (26) alles nur noch um diese Wörter: leben und überleben.

Nur eine Stammzellspende kann den Informatiker aus der Nordstadt retten. Doch das ist nicht so einfach, sein genetischer Zwilling muss gefunden werden. Also ein Mensch, der annähernd gleiche Gewebemerkmale hat wie er selbst. Und dieser Zwilling kann irgendwo auf der Welt leben. Um Sörens Chancen zu erhöhen und nicht tatenlos zu sein, haben Freunde des 26-Jährigen für Mittwoch, 6. Juni, zu einer Registrierungsaktion in der Leibniz-Uni eingeladen. Motto: „Rette Sören!“

„Aufgerufen ist jeder, der gesund und zwischen 17 und 55 Jahren ist“, erklärt Demet Kaygusuz von der Deutschen Knochenmarkspenderdatei (DKMS). Denn, so die Expertin weiter, „die statistische Wahrscheinlichkeit, dass es im Fall von Sören einen passenden Spender gibt, steht nicht schlecht. Es ist deshalb wichtig, dass sich möglichst viele Menschen als potenzielle Stammzellspender registrieren lassen.“

Er kann kaum sprechen, sich nicht bewegen

Die Zeit drängt. Denn Sören, dessen Leben sich seit der Diagnose komplett verändert hat, geht es aktuell sehr schlecht. Den ersten Block seiner Chemotherapie hat er hinter sich. Er kann kaum sprechen und sich nicht bewegen und ist wegen seines schwachen Immunsystems sehr infektanfällig. Auch deshalb trägt er nun ständig einen klinischen Mundschutz.

Die Krankheit und die Sorge, ob wieder alles gut wird, belasten auch seine Familie: „Wir fühlen uns hilflos und versuchen ihn von seinem körperlich eingeschränkten Zustand abzulenken. Wir warten jeden Tag auf Besserung. Hoffentlich wird aus unserem Hilferuf eine Bewegung, die Zusammenhalt gibt und uns allen Hoffnung schenkt. Es zählt wirklich jeder Einzelne“, sagt seine Schwester.

Sören Jäckel ist fest entschlossen die Leukämie zu besiegen. Um zu leben und auch, um sich seinen großen Traum zu erfüllen: „Einmal mit dem Motorrad über die Alpen bis nach Italien. Reisen ist meine große Leidenschaft.“ Aktuell lässt es der Krebs nicht zu, dass er sich auf sein geliebtes Motorrad setzt. Auch für Job und Sport fehlt ihm die Kraft. Um das alles wieder machen zu können, muss ganz schnell sein Gen-Zwilling gefunden werden.

Unter dem Motto „Rette Sören – werde Stammzellspender!“ gibt es am Mittwoch von 13 bis 18 Uhr eine Registrierungsaktion für Sö­ren Jäckel. Mögliche Stammzellspender können im Tanzraum auf dem Sportcampus der Leibniz-Uni, Am Moritzwinkel 6 in Hannover, einen Wattestäbchen-Abstrich ma­chen lassen.

Von Britta Lüers