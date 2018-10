Hannover

Ein Meer aus Blumen und Grablichtern ziert die Stelle, an der vergangene Woche Ilja T. so schwer verprügelt wurde, dass er kurz darauf im Krankenhaus verstarb. Immer wieder bleiben Passanten in der Limmerstraße stehen, um genauer hinzuschauen und ihre Anteilnahme zu zeigen. Einige nehmen sich so­gar Zeit für ein kurzes Gebet.

„Davon, dass hier jemand zu Tode geprügelt wurde, ha­be ich in der Zeitung gele­sen“, sagt eine ältere Frau. Die Lindenerin wohnt in der Nähe und nimmt sich be­wusst Zeit, die schriftlichen Anteilnahmen zu lesen. Freunde des Opfers haben ihre Gefühle auf einen Zettel geschrieben und ihn über die Blumen an das Fenster des leeren Geschäfts geklebt. „Schrecklich“, murmelt die ältere Frau, als sie die Worte liest. „Unfassbar“, heißt es da. „Was führt einen Menschen dazu, eine solch grausame Tat zu begehen? Wo bleiben die Empathie, der Respekt, die Wertschätzung vom Leben und anderen Menschen? Man kann nur hoffen, dass der Täter seine gerechte Strafe erhalten wird!“

Am Montag vergangener Woche war der serbischstämmige Ilja T. einem 28-jährigen Deutsch-Türken vor das Fahrrad gelaufen – offenbar aus Unachtsamkeit. Der Mann musste ausweichen und geriet durch die Aktion so in Wut, dass er auf den 40-Jährigen einschlug. Passanten gingen dazwischen und trennten die beiden. Doch der kampfsporterfahrene Radfahrer setzte nach und prügelte Ilja T. mit massiven Schlägen gegen den Kopf ins Koma. Am darauffolgenden Donnerstag erlag der 40-Jährige im Krankenhaus seinen Verletzungen.

Seitdem sammeln sich immer mehr Blumen am Tatort. Die ersten brachten An­gehörige und Freunde, dann auch Anwohner und Verkäufer aus umliegenden Ge­schäften. Ilja T. sei hier be­kannt gewesen, heißt es. Abends brennen Kerzen.

Währenddessen hat der Anwalt des Kampfsportlers Antrag auf Haftprüfung für seinen seit vergangener Wo­che in U-Haft sitzenden Mandanten gestellt. Geprüft werden könnte, ob der mutmaßliche Täter gegen Meldeauflagen aus dem Gefängnis kommt. „Das muss dann der Beschuldigte glaubhaft ma­chen“, so Staatsanwältin Kathrin Söfker. Weiterhin unklar ist, ob der 28-Jährige während der Tat unter Drogen stand und welchen Einfluss sie auf sein Verhalten hatten. Auf das Ergebnis des Bluttests wartet die Staatsanwaltschaft weiterhin.

„Er hat irgendwas an seinem Opfer ausgelassen“, glaubt die Lindenerin Nele Möhlemann. Auch sie hat sich einen Moment Zeit an der Gedenkstätte genommen. „Es ist ja leider fast schon Alltag in Deutschland, dass Männer andere Menschen umbringen. Aber krass, wenn es direkt um die Ecke passiert“, sagt sie.

„Was muss in dem Mann vorgegangen sein?“ Das fragt sich auch ein junger Mann, der vor den Blumen stehen bleibt. Er hat das Cap abgenommen und die Hände zum kurzen Gebet gefaltet. Wie Ilja T. sei er serbisch-orthodoxer Christ, erklärt er. Die Familie des Opfers kenne er. Auch ihn treibt die Frage nach dem „Warum?“ um. „Der Täter soll doch gerade erst selbst Vater geworden sein. Er hat nicht nur das Leben von Ilja, sondern auch sein eigenes weggeworfen“, sagt er kopfschüttelnd und geht irgendwann weiter.

Von Simon Polreich