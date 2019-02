Alter Blitzer-Bulli in Hannover aufgetaucht

Meine Stadt Scheunenfund - Alter Blitzer-Bulli in Hannover aufgetaucht Nach 54 Jahren in Scheunen und Garagen taucht ein alter Polizeibulli von 1953 wieder auf. Es war der erste Blitzer-Bulli der niedersächsischen Polizei.

VERTRAUTER PLATZ: Der frühere Polizist Heinz Scholze (89), der sich selbst gern noch Schutzmann nennt, sitzt in dem Bulli, in dem er vor fast 60 Jahren geschult wurde, an einer alten Radaranlage aus den 50er-Jahren. Quelle: Fotos: Dröse/dpa