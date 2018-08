Hannover

Die Region hebt das Badeverbot im Dreiecksteich und im Siebenmeterteich in Hannover auf. Wie die Behörde mitteilte, ist die Konzentration der Blaualgen dort zurückgegangen. Badegäste sollten an den Ricklinger Kiesteichen aber weiter vorsichtig sein.

Warnung vor Blaualgen an anderen Seen aufgehoben

Für den Irenensee und Parksee Lohne wurde die Blaualgenwarnung bereits am 26. Juli aufgehoben. Für den Kiesteich Bordenau und den Kiesteich Neustadt-Metel (Tannbruchsee) konnte die Meldung am 8. August zurückgenommen werden.

Gefahr für Kleinkinder und Hunde

Besonders Eltern von Kleinkindern und Hundebesitzer rät die Region zu Wachsamkeit. Beim Verschlucken des Wassers ist auch bei Erwachsenen mit Übelkeit, Erbrechen und Atemnot zu rechnen. „Vor allem Kinder sollten nicht in Bereichen mit höherem Blaualgenaufkommen baden“, sagt die Leiterin des Teams Infektionsschutz und Umweltmedizin der Region, Constanze Wasmus. Auch der Kontakt von Wasser mit der Haut kann zu Reizungen führen. Da sich auch außerhalb von Badestellen Blaualgen im Uferbereich konzentrieren können, weist die Region Hundebesitzer darauf hin, dass auch die Tiere bei Blaualgenansammlungen nicht baden und kein Wasser schlucken sollten.

Der Fachbereich Gesundheit der Region Hannover überwacht während der Badesaison vom 15. Mai bis zum 15. September 23 Seen in der Region. Im vierwöchigen Rhythmus nehmen Experten Proben, um das Wasser bakteriologisch auf zwei Keimarten - so genannten Intestinalen Enterokokken und Escherichia coli – zu untersuchen. Außerdem werden die Seen anhand der Sichttiefe auf das Vorkommen von Blaualgen geprüft.

Auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts gibt es eine Karte mit aktuellen Hinweisen zu möglichen Gefährdung durch Blaualgen. Die Übersicht finden Sie hier.

Warum sind Blaualgen gefährlich?

Manche Arten der Blaualgen scheiden gesundheitsschädigende Stoffwechselprodukte aus, die zu allergischen oder toxisch bedingten Gesundheitsstörungen führen können. Entsprechende Schilder mit Verhaltenshinweisen sind an den betroffenen Badestellen aufgestellt. Kennzeichen für eine starke Blaualgenentwicklung sind eine bläulich-grünliche Trübung des Wassers, eine Sichttiefe von weniger als einem Meter und Schlierenbildung am Ufer. An welchen Uferbereichen sich Blaualgen konzentrieren, hängt im Wesentlichen von der Windrichtung ab. Das Aufkommen kann sich daher innerhalb kurzer Zeit ändern.

Von ewo