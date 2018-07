Hannover

Die Gesundheitsamt hat ein Badeverbot für den Siebenmeterteich (Ricklinger Kiesteiche) ausgesprochen. Durch die anhaltende Hitze hat die Konzentration von Blaualgen dort zugenommen. Das teilte die Stadt am Mittwochmittag mit. Vor allem Eltern von Kleinkindern und Hundebesitzer sollen besonders wachsam sein: Beim Verschlucken des Wassers ist mit Übelkeit, Erbrechen oder Atemnot zu rechnen. Grünliche Trübungen im Wasser deuten auf viele Blaualgen hin, diese Bereiche sollten gemieden werden. Für die Überwachung der 23 Seen in der Region ist der Fachbereich Gesundheit zuständig. Ein erhöhtes Aufkommen von Blaualgen wurde zuletzt am Irenensee, am Steinhuder Meer, am Parksee Lohne und am Kiesteich Metel (Tannenbruchsee) festgestellt.

Was Sie sonst noch über Blaualgen wissen sollten, erfahren Sie hier. Auf der Internetseite des Niedersächsischen Landesgesundheitsamts gibt es eine Karte mit aktuellen Hinweisen zu möglichen Gefährdung durch Blaualgen. Die Übersicht finden Sie hier.

Von RND/man