Hannover

Mit einer Sardelle lockt Birthe Schlichter einen riesigen Amazonas-Süßwasserrochen an die Scheibe im Sealife Hannover. Schnell zückt Kollegin Heike Zinke den Zollstock und vermisst das Tier – 51 Zentimeter sind es.

Doch warum dieser Aufwand? „Es ist Fisch- und Regenwaldinventur. Jedes Jahr im Januar werden alle Tiere gezählt und vermessen, da wir die Daten dann an die entsprechenden Behörden schicken müssen“, erklärt Pressesprecherin Sandra Köller. Aber auch zwischendurch werde das Gewicht von einzelnen Tieren kontrolliert. Dabei müssten die Mitarbeiter doch merken, wenn ein Tier abhanden kommt, oder? „Na klar. Das wird alles dokumentiert. Sowohl, wenn wir neue Tiere bekommen, als auch, wenn eines verstirbt. Dennoch müssen wir das prüfen.“

Bei den Europäischen Sumpfschildkröten ist das Wiegen schon etwas leichter: Zinke nimmt ein Tier nach dem anderen behutsam aus dem Wasser, legt sie in eine kleine Schachtel und stellt sie schließlich auf die Waage: 18 Gramm wiegt die Schildkröte Altlanta, Sarah-Sascha bringt es bei einer Größe von 4,5 Zentimetern auf stolze 25 Gramm. Das Gewicht sei aber in Ordnung. „Die Kontrolle ist bei den Tieren besonders wichtig, da sie aus der Winterruhe kommen“, erklärt Schlichter. In den vergangenen sieben Wochen waren die Schildkröten bei sechs Grad im Kühlschrank. „Das ist ganz normal. Auch in der freien Natur, halten diese Schildkröten eine Winterruhe. Aber auch während des Winterschlafs kontrollieren wir das Gewicht regelmäßig“, sagt Zinke.

Sancho – eine schwarz-weiße Echse – kam erst vor einem Jahr nach Hannover. „Wir haben sie von einer Tierschutzorganisation aus London.“ Die Echse kommt auf ein Gewicht von 5055 Gramm und eine Länge von 120 Zentimetern. Damit hat das Tier nach Angaben von Zinke seit der letzten Messung 500 Gramm zugenommen. „Da müssen wir schon über eine Diät nachdenken“, lacht Zinke. Bei Chamäleon Frederik ist alles normal. Er bringt bei einer Größe von 32 Zentimetern 116 Gramm auf die Waage.

Doch wie werden eigentlich die vielen Fische gezählt? Die Biologen behelfen sich eines Tricks: „Da machen wir Fotos und zählen anschließend“, erklärt Zinke. Bis Ende Januar werden die Tiere gezählt, erst dann steht die endgültige Zahl fest. „Es werden aber mehr als 2500 Tiere sein“, sagt Köller.

Von Cecelia Spohn