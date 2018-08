Reparaturarbeiten an ICE-Strecke nach Sturmschäden dauern an

Reparaturarbeiten an ICE-Strecke nach Sturmschäden dauern an Auch zwei Wochen nach Sturmtief „Oriana" dauern die Reparaturarbeiten an der beschädigten ICE-Strecke Hannover-Berlin weiter an.

In einem Unwetter beschädigte und später abgeholzte Bäume liegen direkt an der Bahnstrecke Hannover - Berlin, als ein ICE in langsamer Geschwindigkeit die Bahntrasse an der Grenze der Region Hannover und dem Landkreis Peine passiert. Quelle: dpa