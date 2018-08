Hannover

Die Mira-Lobe-Schule ist ein Erfolgsprojekt. Aufbauend auf der gleichnamigen Förderschule kann die 2012 als erste inklusive Grundschule in Hannover gegründete Einrichtung nicht nur auf gebündelte Erfahrung sondern auch auf besonders engagierte Mitarbeiter zurückgreifen. „Die Lehrer brennen für die Inklusion“, sagte Stefan David, der neue Vorsitzende der Diakovere-Geschäftsführung, am Freitag bei der Vorstellung der Jahresbilanz 2017.

Die Mira-Lobe-Schule gehört zum Annastift und damit zur Diakovere, dem Zusammenschluss der Diakonie-Einrichtungen Anna-, Henrietten- und Friederikenstift. Seit 2016 wird sie schrittweise zur Oberschule ausgebaut. In diesem Schuljahr gibt es erstmals eine siebte Klasse – und seit Juli liegt nun auch die endgültige Genehmigung der Landesschulbehörde vor.

„Inklusion muss man wollen“, betonte David, „das kann man nicht verordnen.“ Und in der Mira-Lobe-Schule wollen eben alle. Und sie bringen die pädagogische Kompetenzen mit, die erforderlich sind, um heterogene Lerngruppen mit sehr unterschiedlichen Fähigkeiten so zu unterrichten, dass jeder Einzelne die bestmögliche Förderung erhält.

Unterrichtet wird jeweils von zwei Kräften in Lerngruppen mit 18 Kindern, darunter maximal sechs Förderschüler. Die Grundschule wird zurzeit von 80 Kindern besucht, darunter 24 mit unterschiedlichen Behinderungen. Auf die Oberschule gehen aktuell 57 Kinder, davon 18 mit Förderbedarf. „Wir haben aus beiden Zielgruppen weit mehr Anmeldungen als wir aufnehmen können“, so David. Denn auch Eltern nicht behinderter Schüler schätzen die Qualität der Schule mit ihren kleinen Lerngruppen und der intensiven Betreuung.

Auf Erfolgskurs aber ist auch der gesamte Diakovere-Verbund. Das Ergebnis 2017 weist ein Plus von 1,7 Millionen Euro aus. Geld, das wieder in den Ausbau der Qualität investiert würde, wie David betonte. 35 Millionen Euro wurden für Investitionen und Instandhaltungen verwendet, sechs mehr als 2016. Eine Leistung, die auch den 4600 Mitarbeitern zu verdanken sei, die seit 2015 auf 1,8 Prozent ihres Weihnachtsgeldes verzichten und so insgesamt zehn Millionen Euro an zusätzlichen Investitionsmitteln bereit stellten.

