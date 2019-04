Hannover

ffff

Herr Münch, Sie sind seit 40 Jahren Imker. Warum sind Bienen so wichtig?

Bienen sind sehr viel länger als der Mensch auf dieser Erde. Sie sind Zeitgenossen der Dinosaurier und haben seitdem ihr Aussehen kaum verändert. Unseren Erdball haben sie aber sehr wohl verändert. Damals gab es vor allem riesige Bärlappgewächse, große Farne, Moos, gigantische Schachtelhalmgewächse. Bienen hatten nach dem „Big Bang“, der die Saurier auslöschte, einen Evolutionsvorteil, ihnen haben wir zu verdanken, dass sich Blütenpflanzen und Früchte entwickelten, sich die Säugetiere und später die Menschen durchsetzten.

Muss man Angst haben vor Bienen?

Nein, es sind intelligente, kleine Wesen. Aber man muss darauf achten, dass sie einen nicht für ihren Urfeind, den Bären, halten. Der ist dunkel, wollig, tapsig und steht auf zwei Beinen, wenn er einen Bienenstock angreift. Deshalb sollte man beim Imkern helle, glatte Kleidung tragen und auf langsame Bewegungen achten. Und man sollte frisch geduscht sein, auf Parfüm, Haarspray oder Deo verzichten. Denn Bären stinken – und Bienen orientieren sich stark an Gerüchen. Man darf Bienen auch nie wegpusten – sie riechen die Co2-Konzentration des Atems. Und wissen, dass Bären an Lippe und Nase empfindlich sind.

Quelle: Michael Wallmüller

Was wollen Sie in Ihren Kursen vermitteln?

Ich will aufräumen mit Märchen, Mythen und Magie. Bienen kennen „ihren“ Imker nicht – alle Bienen sind wild, auch die Honigbiene ist nicht domestiziert.

Was gefährdet die Biene?

Die riesigen, perfekt von Unkraut befreiten Monokulturen in der Landwirtschaft. Und der fehlende Wechsel in der Bewirtschaftung der Felder. Raps ist im Frühling gut für die Bienen, aber im Sommer fehlt zum Beispiel der früher häufig angebaute Klee. Auch die Heideflächen verschwinden immer mehr. Ab Juni geht jedes Jahr das große Hungern los. Die Bienenpopulationen sind riesig, aber es fehlt das Futter der Blüten. Das müssen Imker dann ausgleichen.

Quelle: Michael Wallmüller

Wie füttern Sie die Bienen?

Mit Zuckerwasser, das in Styroporbottichen in der obersten Ebene des Bienenstocks als Ersatz für Blüten-Nahrung gefüllt wird. Wichtig ist, nur weißen Kristallzucker zu verwenden, braunen Biozucker mögen Bienen nicht. In Sachen Mischverhältnis sind Bienen flexibel, sie sind das durch die Evolution gewöhnt: Der Nektar – quasi die Belohnung für die Bestäubung – wird ja auch in den unterschiedlichsten Konzentrationen und Mengen aufgenommen.

Was lernt man im Imkerkurs?

Der einjährige Kurs entspricht dem „Seepferdchen“, danach kann man sich langsam in tieferes Wasser wagen. Man kann nicht vom Start weg gut sein, zahlt auch mal Lehrgeld. Auch mit 40 Jahren Erfahrung lerne ich immer noch dazu. Im Kurs machen wir Praxis, Praxis, Praxis. Darauf sollte man bei der Auswahl eines Kurses auch achten – es hilft später nichts, wenn man nur Frontalunterricht hatte und mit magnetischen Wandtäfelchen gelernt hat, Waben in virtuellen Bienenkästen zu verschieben. Mein Kurs folgt dem Verlauf eines Bienenjahres, jeder Termin ist als kleines Natur-Experiment aufgebaut.

Welche Ausrüstung braucht man zum Imkern?

Gute Schutzkleidung – denn sie gibt Sicherheit bei der Annäherung an die Bienenstaaten. Der Stich der Biene ist aber nicht so folgenreich wie der mancher Wespen. Der Stachel der Biene ist steril, sie sticht nur einmal und stirbt dann daran. Als Startkapital für den Kurs muss man etwa 250 Euro investieren – man braucht auch einen Stoßmeißel, um die Waben aus dem Stock zu lösen. Einen flachen Besen, um die Bienen sanft runterzufegen. Und einen Smoker, in dem morsches Holz oder Piniennadeln kokeln.

Warum der Rauch?

Bienen vermuten dann einen Waldbrand, keinen Bärenangriff. Also bleiben sie friedlich, sehen den Stock nicht in Gefahr. Bienen orientieren sich außerdem über den Geruchssinn. Mit Rauch bringt der Imker die Bienen dazu, sich von der geöffneten Stelle im Stock zurückzuziehen – und hat freie Bahn für seine Arbeit.

Quelle: Michael Wallmüller

Und woher bekomme ich mein eigenes Bienenvolk?

Heutzutage ausschließlich von anderen Imkern. Die Zeiten, in denen freie Bienenvölker in der Natur lebten, sind leider vorbei. Ein Imker „teilt“ sein Volk, indem er Waben herausnimmt und in einen anderen Kasten einsetzt – das neu entstandene Mini-Volk zieht sich dann eine eigene Königin. Die Kosten liegen bei etwa 100 bis 150 Euro. Wichtig: Nur in Deutschland muss man vorab in der Veterinärabteilung des Ordnungsamtes anmelden, dass man ein Bienenvolk anschafft.

Wie kann man den Geschmack des Honigs beeinflussen?

Jede Biene ist „blütenstetig“ – ihr Pollenhöschen hat also immer dieselbe Farbe (lacht). Eine Rapssammlerin bleibt bei Raps, eine andere Biene ist auf Akazien fixiert. Sie liefern sortenreinen Nektar nach Hause. Und zwar Schicht für Schicht – das ist ein Lehrstück der Natur. Das heißt, der Imker kann sortenabhängig schleudern, sobald die jeweilige Blütezeit von Linde, Kastanie oder Akazie vorbei ist. Man kann mit dem Bienenkasten auch wandern und ihn zum Beispiel für einige Zeit am Rand eines Rapsfeldes aufstellen.

Wie schmeckt „Stadthonig“?

Besser als Landhonig. Statt trostloser Äcker findet die Stadtbiene hier ein reichhaltiges Angebot, der Honig ist also vielfältiger zusammengesetzt. In der Stadt werden Pestizide nicht flächendeckend eingesetzt, die Schwermetallbelastung durch den Straßenverkehr hingegen unterscheidet sich nicht signifikant und erreicht die Toleranzgrenzen nicht. In der Stadt ist außerdem das Klima ein bis zwei Grad wärmer, die Bienen fliegen also früher und länger.

Was kann man für Bienen tun?

Egal ob auf dem Balkon, im Hinterhof oder im Garten – man sollte pflanzen, was Bienen in der Abfolge der Blühzeit das ganze Jahr über Nahrung bietet. Lavendel, Sonnenblumen und Ringelblumen sind eine gute Idee. Kirschlorbeer ist auch nicht so schlimm – man muss ihn aber kräftig blühen lassen. Spätblühende Linden und Schneebeeren helfen den Bienen auch zu überleben.

Geht es im Kurs nur um Honigbienen?

Nein, es gibt auch noch so genannte Solitärbienen, die nicht in einem Staat leben. Sie machen keinen Honig, sind aber immens wichtig für die Bestäubung von besonders seltenen Blüten. Diese Einzelkämpfer kann man bei Nestbau und Brutpflege unterstützen, indem man an sonnenbeschienen Flecken „Bienenhäuser“ aufstellt, die etwa zehn bis 20 Zentimeter tiefe Röhren haben. Der Durchmesser sollte bei zwei bis zehn Millimeter liegen. In der Natur sind das die Gänge, die von Holzkäfern in Bäumen angelegt werden.

Die Kurse Sie sind heiß begehrt: Hier kann man Imkerkurse belegen – oder sich für 2020 vormerken lassen. Clementinenhaus: Am 23. Juni startet im „Clemi-Park“ (Lützerodestraße 1) des Krankenhauses ein Kurs unter Leitung von Hartmut Münch. Der Imkermeister und Agraringenieur vermittelt an sechs Terminen innerhalb eines kompletten Bienenjahres das Wissen über die Arbeit an den zwölf Bienenvölkern. Das Startdatum liegt kurz nach der Sommersonnenwende. Kosten: 240 Euro. Anmeldung per Mail an info@clementinenhaus.de oder Telefon 0511/339 40. Das Clementinenhaus kooperiert mit dem Verein „ Hannover summt“, für 2,50 Euro monatlich kann man „Bienenpate“ werden (Spendenbescheinigung inklusive). Eine Königin kostet 120 Euro im Jahr. Stadtbienen: Der Verein bietet in 29 Städten Kurse an. In Hannover finden sie im „Platzprojekt“ (Fössestraße 103) statt. Sieben Termine, über ein Jahr verteilt, kosten 290 Euro. Die schlechte Nachricht: Für 2019 gibt es in Hannover keine Plätze mehr. Der Verein hat die schlanke „Bienenbox“ erfunden, die sogar auf dem Balkon die Bienenaufzucht erlaubt (340 Euro). www.stadtbienen.org Kreisimkerverein: Die Experten bieten Grundkurse (80 Euro), aber auch Schulungen in Königinnenaufzucht und Völkervermehrung (20 Euro) an, außerdem Honiglehrgänge (30 Euro). Infos unter www.kreisimkerverein-hannover.de

Von Andrea Tratner